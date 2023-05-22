Жительница Ленинградской области похитила алкоголь из магазина в Тямше

23:54, 22 мая 2023, ПАИ

Прокурором Псковского района утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимой 32-летней жительницы Ленинградской области, которая совершила кражу виски из магазина, т. е. преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ (кражу, то есть тайное хищение чужого имущества). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что обвиняемая днём 12.03.2023, находясь в алкомаркете, расположенном в деревне Тямша Псковского района, тайно похитила две бутылки виски стоимостью 1 688 рублей 95 копеек за бутылку — всего на общую сумму 3 377 рублей 90 копеек — и с похищенным скрылась с места преступления.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.