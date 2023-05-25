Алексей Севастьянов встретился с депутатами Псковской городской Думы
Очередная рабочая встреча депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова с депутатами Псковской городской Думы состоялась 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
В мероприятии приняли участие председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко, депутаты городской Думы Юрий Бурлин, Сергей Гаврилов, Алеся Михачева, Иван Мешков, помощники депутатов.
«Мы должны и дальше взаимодействовать и совместными силами решать проблемы псковичей. Только так мы добьёмся грамотных и взвешенных решений по проблемным и болевым вопросам на округах», - подчеркнул Алексей Севастьянов, приветствуя участников мероприятия.
«Наши встречи продолжаются, мы готовы к конструктивному диалогу между областными и городскими депутатами», - добавил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.
В ходе встречи участники обсудили вопросы, касающиеся строительства спортивных площадок, установки детских площадок, благоустройства стадионов возле городских школ, реализации проектов ТОС, ливневой канализации и другие.
Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос незаконного автосервиса в микрорайоне Лепеши на улице 1-й Поселочной, 6/3 и проблему с борщевиком Сосновского.
Завершая встречу, Алексей Севастьянов добавил, что готов активно участвовать в выездных мероприятиях депутатов городской Думы и встречаться с активистами городских округов.
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