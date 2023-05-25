Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе
В Псковском районе на повороте к деревне Большая Толба произошло столкновение двух автомобилей — Skoda Fabia и Daewoo Lanos, в результате чего последний вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
Из горящего автомобиля очевидцы эвакуировали водителя, чем спасли ему жизнь, после чего ликвидировали возгорание транспортного средства.
В результате ДТП два человека госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе