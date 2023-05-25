Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

20:40, 25 мая 2023, ПАИ

В Псковском районе на повороте к деревне Большая Толба произошло столкновение двух автомобилей — Skoda Fabia и Daewoo Lanos, в результате чего последний вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

Из горящего автомобиля очевидцы эвакуировали водителя, чем спасли ему жизнь, после чего ликвидировали возгорание транспортного средства.

В результате ДТП два человека госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.