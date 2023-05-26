Началась 11-я сессия Псковской гордумы

10:05, 26 мая 2023, ПАИ

Очередная, 11-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В проект повестки включено 13 вопросов. В частности, депутаты заслушают отчёт главы Пскова Бориса Елкина о своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год, а также отчёт председателя Контрольно-счётной палаты Пскова о деятельности палаты по итогам 2022 года.

Также на сессии рассмотрят вопрос об исполнении бюджета Пскова за I квартал 2023 года, внесут изменения в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Кроме того, в повестке дня сессии вопросы о подлежащей перечислению в бюджет части прибыли муниципальных предприятий Пскова «Лифтмонтажсервис» и «Банно-прачечный комбинат» за 2022 год, установление границ территорий двух ТОСов, а также утверждение экономически обоснованного тарифа на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия Пскова «Банно-прачечный комбинат» и другие вопросы.