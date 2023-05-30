До +21 градуса ожидается в Пскове сегодня

10:13, 29 мая 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 29 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём местами пройдёт небольшой дождь, ночью без существенных осадков.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха днём составит от +18 до +23, ночью – от +1 до +6.

В Пскове будет без существенных осадков, температура днём от +19 до +21, ночью – от +3 до +5.

В Великих Луках также прогнозируется без существенных осадков, температура днём от +21 до +23, ночью – от +4 до +6.