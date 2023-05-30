До +21 градуса ожидается в Пскове сегодня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 29 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём местами пройдёт небольшой дождь, ночью без существенных осадков.
Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха днём составит от +18 до +23, ночью – от +1 до +6.
В Пскове будет без существенных осадков, температура днём от +19 до +21, ночью – от +3 до +5.
В Великих Луках также прогнозируется без существенных осадков, температура днём от +21 до +23, ночью – от +4 до +6.
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