Три года колонии получил дачный вор из Струго-Красненского района

10:45, 30 мая 2023, ПАИ

Три года колонии получил дачный вор из Струго-Красненского района, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В июле 2021 года, проходя мимо дома, расположенного на улице Владимирской в посёлке Струги Красные, мужчина увидел на входной двери навесной замок и понял, что хозяйки дома нет. Тогда он решил проникнуть в её жилище, чтобы похитить оттуда спиртное или другое имущество, которое можно было бы продать и на вырученные деньги купить алкоголь.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина рукой отжал гвозди, крепящие оконное стекло к раме, снял его и через образовавшийся проём проник внутрь, откуда тайно похитил различное имущество на сумму более 27 тысяч рублей. На деньги, вырученные от продажи чужих вещей, как и планировал, купил спиртное, которое употребил вместе с приятелем.

Летом 2022 года мужчина решил совершить кражу из дачного дома, расположенного в деревне Хитрый Бор. Из дома он похитил имущество и продукты на сумму более 19 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина свою вину в совершении преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, принёс извинения потерпевшим. Злоумышленнику назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.