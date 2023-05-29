Как псковичи на политику ЦБ влияли

15:21, 30 мая 2023, ПАИ

В отделении Псков Банка России прошло крайне любопытное мероприятие. Официально оно называлось «Общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики Банка России» и собрало руководство Центробанка и экспертное сообщество со всего Северо-Запада. Псковичи за одним столом — на онлайн-связи со всеми остальными.

В Пскове не так много мероприятий, когда вместе очно собирается топ-менеджмент банков, промпредприятий, вузов, руководители деловых сообществ — в Псковском отделении Банка России случилось именно такое.

Наверное, нет нужды говорить, что ценность такого общения не только в двусторонней связи и обмене мнениями между руководством ЦБ и региональными экспертами, но и в его неформальной части.

Коротко о чем шла речь на общественных консультациях. При проведении денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России с 2015 года применяет режим таргетирования инфляции. Переход к нему происходил поэтапно на протяжении нескольких лет. В 2015 году Банк России определил количественной целью денежно-кредитной политики снижение годовой инфляции до 4% к концу 2017 года, что было существенно ниже ее темпов за все предыдущие годы, и поддержание инфляции на этом уровне в дальнейшем.

Однако структурная трансформация российской экономики, которая началась в 2022 году, заставила предприятия пересматривать цены. После всплеска инфляции в феврале и марте 2022 года уже с мая прошлого года рост цен резко замедлился, а летом цены в среднем даже снижались. Осенью 2022 года они вновь начали подрастать. В апреле 2023 года рост цен остается умеренным. По прогнозу Банка России, инфляция в России на конец 2023 года составит 4,5-6,5% и с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к 4% в 2024 году.

«В 2021 году мы начали проводить обзор денежно-кредитной политики Банка России. Его основная цель – проанализировать результаты ДКП за период с 2015 года, то есть с начала таргетирования инфляции, оценив, есть ли необходимость в корректировке элементов этой политики на будущее с учетом изменения обстоятельств, в которых она реализуется», – отметил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Так что эксперты со всего Северо-Запада дали свои оценки не только происходящему в экономике, но и оценку деятельности ЦБ РФ.

«Псковская область является одним из наиболее уязвимых регионов. Значительная часть бизнеса была ориентирована на западные государства. Сейчас происходит кардинальный перелом с Запада на Восток. Это связано с большими издержками, в том числе логистическими. Для бизнеса важна предсказуемая денежно-кредитная политика. Самое главное — это доступность денег для реального сектора экономики. С этим не все хорошо. Действующие ставки, под которые бизнес может кредитоваться, - от 12 до 17%. Они не способствуют развитию промышленности. Ретейл эти ставки еще может осилить. Но развиваются те предприятия, которые смогли получить льготные ставки на основании многих специализированных программ и фондов», - в частности отметил председатель ТПП Псковской области Владимир Зубов.

«Стабильность уровня инфляции позволяет руководителям вузов регулировать свою плановую финансово-хозяйственную деятельность. Чтобы оценить ресурсы на выпускника, который будет через четыре года, нам необходимо понимание инфляционных процессов», - в свою очередь считает ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Ну а мы поинтересовались у руководства ЦБ, как при формировании ДКП и ключевой ставки учитывается ситуация регионов, где социально-экономические процессы, инфляционные процессы порой сильно отличаются и диспропорции между, например, Москвой и небольшими субъектами РФ очевидны.

Если кратко, то, по словам представителей Центробанка, «голос регионов» преобретает все большую важность и влияние.



Кстати, на следующей неделе — заседание совета директоров ЦБ РФ. Посмотрим, изменится ли ключевая ставка.