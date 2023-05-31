Цены на молоко и борьбу с борщевиком обсудил экономический комитет Псковского облсобрания

17:57, 31 мая 2023, ПАИ

Ситуацию в аграрном секторе обсудили члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользовании на предсессионном заседании. Поводом для разговора о достижениях и проблемах сельхозтоваропроизводителей стал ежегодный годовой доклад о ходе реализации региональной аграрной политики. Депутаты заранее ознакомились с документом и перешли сразу к вопросам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Что с ценами на молоко?» – попросил прокомментировать положение дел в молочной отрасли зампредседателя парламентского комитета Владимир Кузь. Руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов ответил, что ситуация со снижением закупочных цен на молоко и падением рентабельности отрасли сложилась не только в Псковской области, но и в целом по России. Министерство сельского хозяйство в курсе проблемной ситуации, и, по признанию специалиста, сейчас все ждут решений от федерального ведомства.

По просьбе депутатов Николай Романов рассказал о наличии в регионе семенного материала. Нехватка импортных семян, по его словам, в основном коснулась фермерских хозяйств, занимающихся овощеводством. «Сейчас есть параллельный импорт, нормально всё, хотя в прошлом году было напряжение», – признал руководитель исполнительного органа. Что касается, зерновых культур, то здесь вопрос остро не стоит – аграриям хватает своих семян, кроме рапса и кукурузы.

«Как прошла посевная? И можем ли мы быть спокойны, что осенью жители Псковской области будут накормлены?» – задал ещё один вопрос Владимир Кузь.

Курирующий аграрную отрасль руководитель заверил, что поводов для беспокойства нет – продуктов не просто хватает, они в избытке.

«Складывается парадоксальная ситуация – у нас всё есть, но никто не хочет покупать. Почти 30 % урожая зерна прошлого года находится на складах, склады переполнены сыром наших молочных заводов, фермеры «хоронят» непроданный в сезон картофель», – изложил факты Николай Романов, объяснив их пока неотлаженной логистикой по новым рынкам сбыта. По мнению специалиста, скоро ситуация должна измениться в лучшую сторону. Тем не менее, Николай Романов спрогнозировал снижение урожайности в сравнении с прошлым, очень удачным годом, что связано с уменьшением закупок сельхозтехники, минеральных удобрений и средств защиты растений.

Вопрос председателя комитета Андрея Козлова касался развития мясного животноводства – из-за распространения африканской чумы свиней регион не выполнил запланированные показатели по производству мяса. Николай Романов проинформировал, что свинокомплексы восстанавливаются, но выхода на прежний уровень производства в этом году ожидать не стоит. Руководитель профильного ведомства уточнил, что в связи с АЧС Минсельхоз не будет штрафовать регион за невыполнение показателей.

«А как у нас на фронте борьбы с борщевиком?» – обратился с вопросом Виктор Антонов. Николай Романов сообщил, что все районы области заключили соглашение на выделение областных субсидий на мероприятия по противодействию борщевику Сосновского, поэтому есть потребность в дополнительных средствах – к выделенным губернатором 18 миллионам рублей нужно ещё три миллиона. Несмотря на весьма существенное региональное финансирование, председатель правительственно комитета констатировал, что без федеральной программы проблему борщевика не решить. Николай Романов поблагодарил депутатов и лично спикера Александра Котова за усилия по продвижению инициативы о разработке такой программы на всех возможных площадках, включая Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России.