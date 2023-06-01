Новые искусственные неровности появились в Бежаницах

19:49, 31 мая 2023, ПАИ

Искусственные дорожные неровности появились на улице Советской в районном центре Бежаницкого района, сообщила газета «Сельская новь».

В настоящее время искусственные неровности приобрели широкое распространение как средство, способствующее ограничению скоростного режима транспортных средств. В основном их размещают вблизи образовательных учреждений (школ, детских садов) и пешеходных переходов, а также в жилых зонах. На участке дороги с искусственной неровностью устанавливают дорожные знаки «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости».

При пересечении такого участка дороги на высокой скорости можно повредить подвеску автомобиля, поэтому водителям необходимо постепенно снижать скорость движения при виде соответствующих дорожных знаков. Но в большинстве случаев водители жалеют своё транспортное средство и предпочитают совершать объезд таких препятствий по обочине, тем самым нарушая п. 9.9 Правил дорожного движения. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 1 500 руб.

Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на новые искусственные неровности в районе домов № 18 и 76 на ул. Советской в посёлке Бежаницы. Просим заблаговременно снижать скорость движения и не повреждать обочины автодороги.