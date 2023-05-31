Илья Стрелков: Михаил Ведерников развенчивает миф об однополярном векторе развития внутриполитических ситуаций в регионе

20:14, 31 мая 2023, ПАИ

Руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков прокомментировал встречи губернатора Михаила Ведерникова с представителями политических партий накануне выступления в областном Собрании, передаёт корреспондент ПАИ.

Политолог уверен, что глава региона развенчал ещё один миф, который так любят транслировать некоторые представители оппозиции.

В правительстве области прошли встречи главы региона с представителями фракций политических партий, представленных в областном Собрании. Михаил Ведерников провёл отдельные встречи с «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, с представителями партий «Новые люди» и «Яблоко».

«Политическая многовекторность в области демонстрирует высокую электоральную заинтересованность. Разнообразное представительство политических сил в регионе — это явный и характерный признак высокого развития гражданского и общественно-политического сектора», — отметил руководитель клуба.

По словам политолога, губернатор слышит каждую политическую силу и настроен на конструктивное взаимодействие. Ведь за каждой партией стоят избиратели — жители нашего региона. И очень важно, чтобы был услышан каждый со своими чаяниями и проблемами.

«Конструктивный диалог даже с оппозиционными силами (я сейчас имею в виду партию «Яблоко») — это показатель того, что власть слышит всех и воспринимает представителей партии как полноценных политических игроков», — дополнил Илья Стрелков.

«Считаю, что напрасно представители несистемной оппозиционной партии очень часто заявляют, что с ними никто не работает и не слышит. Вот живой и очень показательный пример. У каждой партии есть практически прямой выход на губернатора, просто нужно этим инструментом научиться правильно пользоваться», — уточнил политолог.

Илья Стрелков также отметил важный момент пользы для избирателя. Подобный формат политических встреч очень удобен и идеально подходит для решения насущных вопросов региона.

«Уверен, многопартийность в регионе проявит себя в этом большом электоральном цикле. Впереди 11 избирательных кампаний, будем наблюдать за интересной политической борьбой», — подытожил руководитель экспертного клуба.