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Политика

Достижения в работе правительства Псковской области назвал Михаил Ведерников

Каких достижений удалось достичь в рамках работы правительства Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Это уже шестой мой отчёт. Рубежный и итоговый для текущего губернаторского срока. Поэтому во многом он будет нестандартным, посвящённым как результатам работы в 2022 году, так и некоторым достижениям и сложностям прошедших пяти лет. И конечно, планам на будущее», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что по итогам 2017 года, в рамках его первого отчёта, были намечены планы развития региона. «Помните, тогда было сказано: «В наших силах сделать так, чтобы в Псковской области слово «впервые» часто и системно звучало в позитивном ключе», - отметил губернатор. Михаил Ведерников подчеркнул, что задача была выполнена.

Так, глава региона напомнил, что за прошедшие годы в области запустили новые региональные объекты здравоохранения: от перинатального центра до инфекционной больницы.

Помимо этого, Михаил Ведерников подчеркнул, что система образования была «насыщена» новыми школами, «Кванториумами», «Точками роста». «Причем даже в малых населённых пунктах, а к осени мы достроим учебно-лабораторный корпус ПсковГУ», - добавил глава региона.

Он также подчеркнул, что при поддержке правительства области открылось немалое число новых современных предприятий в сферах сельского хозяйства, лесопереработки и обрабатывающей промышленности.

Ещё одним значимым итогом глава региона назвал появление новых монументальных объектов культуры – например, «Знамя Победы» и «Александр Невский с дружиной». По словам Михаила Ведерникова, они стали неотъемлемой частью архитектурного наследия региона и новыми точками притяжения туристов.

«Беспрецедентных проектов было действительно много. Но, кроме этого, в первом отчёте мы ставили перед собой цель использовать все возможности для роста бюджета. Увеличивать собственную доходную базу, привлекать средства из федерального бюджета, всевозможных государственных фондов, внедрять практику государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений. Всё это было сделано», - заключил глава региона.

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