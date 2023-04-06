Новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ откроется 1 сентября

14:58, 06 апреля 2023, ПАИ

Новый учебно-лабораторный корпус Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ откроется в Пскове 1 сентября. Об этом на пресс-конференциии в медиацентре Псковского агентства информации 6 апреля сообщила директор института Нина Бугеро.

Она пояснила, что сейчас в здании уже идут отделочные работы, летом будут завозить оборудование.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ выделило 150 миллионов рублей на покупку оборудования для нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Также псковичам рассказали, как поступить в медицинский колледж.