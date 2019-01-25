Разрешились от бремени

19:20, 25 января 2019, ПАИ

25 января Псковский перинатальный центр прошел общественную приёмку, организованную по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Традиционного открытия с красной ленточкой решили не делать, чтобы не беспокоить пациенток и медперсонал, который в скором времени будет принимать первые роды. Корреспондент Псковского агентства информации побывала на экскурсии по учреждению и узнала, какие условия теперь ждут беременных псковичек.

Открылись «с чистой совестью»

Новый корпус перинатального центра построен в Пскове при поддержке правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой».

Строительные работы были закончены еще в марте 2018 года, тогда же завезено и протестировано оборудование, проведено благоустройство. Однако выяснилось, что содержание аммиака и некоторых других веществ в воздухе превышает допустимые показатели, и в новом здании пришлось провести работы по очистке.

Руководитель Управления Роспотребнадзора Псковской области Александр Нестерук пояснил, что в воздухе были обнаружены химические вещества, что отчасти связано с проведением бетонных работ в зимний период, а также с использованием пластика и других композитных материалов.

Но все это устранимо, и с сентября прошлого года в здании наблюдалось резкое снижение выделяемых в воздух загрязняющих веществ, что подтверждали лабораторные исследования. В ноябре-декабре ситуация полностью нормализовалась. Александр Нестерук заверил, что его ведомство «с чистой совестью» выдало учреждению положительное санэпидзаключение, добавив, что, как всякое большое дело, строительство перинатального центра не могло идти так гладко, как хотелось бы.

Главный врач учреждения Сергей Сукманюк подтвердил, что сейчас посторонних запахов нигде нет. По его просьбе весь медперсонал выходил в свои отделения и «проводил органолептические исследования», проверяя воздух собственным обонянием.

«Ко всему готов!»

Убедиться в готовности объекта решили члены Общественной палаты Псковской области и общественных организаций, руководители надзорных органов и депутаты Псковского областного Собрания. Предваряя осмотр, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что все необходимые лицензии и допуски для работы перинатального центра в новом здании получены. Постепенно сотрудники роддома переезжают в новое здание. «Это не просто новые помещения, это новый смысл демографической политики и новые подходы в родовспоможении в Псковском регионе», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Сергей Сукманюк добавил, что некоторые кабинеты уже работают, в связи с чем участникам обхода показали лишь те отделения, которые пока что пустуют. Лишь некоторым удалось заглянуть в отделение скрининга, где уже проводится УЗИ-диагностика беременных со всей области. Условия позволяют вести индивидуальный прием будущих мам в сопровождении отца ребенка, а высококлассное оборудование — определить патологию плода на самых ранних сроках.

В то же время, женщинам снова приходится сидеть в очереди, на что обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. «Когда мы видим новые стены и здания, мы хотим, чтобы были новые условия», - возмутилась она и попросила улучшить условия и предусмотреть, к примеру, электронную очередь.

На это и. о. председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Марина Гаращенко заявила, что планы по новой маршрутизации пациенток есть, в том числе с применением информационных технологий, чтобы Псковский перинатальный центр стал похож на европейский. «Проблема неупорядоченности записи на УЗИ известна, заведующей отделением поручено наладить разбивку пациенток. Проблема решается», - подключился главврач учреждения.

Затем участники обхода посетили отделения скрининга беременных, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, послеродовое отделение и отделение патологии беременных. Самое высокотехнологичное из них — отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь будут выхаживать до 90% малышей с низким и экстремально низким весом — от 500 граммов. Именно сюда будут попадать все роженицы с преждевременными родами (от 25 недель), пациенток с тяжелой патологией будут направлять в Псковский перинатальный центр со всего региона.

Сергей Сукманюк пояснил, что это необходимо для снижения уровня младенческой смертности, который в регионе итак один из самых низких по стране – 3,4% (в России – 4,3%).

Послеродовое отделение рассчитано на 50 коек. Пребывание в одно- и двухместных палатах обещает быть комфортным – помимо новеньких кроватей и другой необходимой мебели в каждом боксе есть отдельный санузел.

Отделение патологии беременных готово принять до 30 пациенток, там специалисты будут готовить их к родоразрешению. Палаты здесь, как и в других отделениях, весьма уютные и просторные: в одной из них, по уверению главврача, «можно хоть в бадминтон играть».

Весь перинатальный центр рассчитан на 110 коек. В нём установлено современное высокопрофессиональное оборудование, работает высококвалифицированный медицинский персонал, прошедший обучение по специальным программам. Хотя дефицит кадров, как и везде, есть: не хватает неонатологов в связи с появлением соответствующего отделения. Но это, по словам главврача, не критично, и не помешает принимать роды. Первые запланированы уже на 28 января.

«Псковский перинатальный центр ко всему готов!» - подтвердила Вера Емельянова.

«Чтобы всё было идеально»

Завершилась экскурсия в конференц-зале перинатального центра, где участники общественной приёмки поделились мнениями об увиденном, задали интересующие их вопросы и высказали замечания. Первой слово взяла Вера Емельянова, отметив важность внимания к этому объекту и необходимость устранения даже самых мелких недочётов. По её словам, уже сегодняшние результаты говорят о том, что Псковский перинатальный центр полностью безопасен, и условная красная ленточка перерезана еще несколько недель назад. Она также добавила, что учреждение уникально, и сделать в нём все одним днем невозможно.

Вера Емельянова уверена, что с открытием нового перинатального центра у псковских родителей появится желание на пополнение в семье, и все женщины будут стремиться попасть именно сюда. Рассчитывают власти региона и на сокращение числа абортов. «Потенциал у Псковского перинатального центра очень высокий, это хорошие стартовые возможности», - подытожила она и выразила надежду, что коллектив учреждения тоже изменится, исключив грубое отношение к роженицам. В противном случае первый вице-губернатор пообещала принять меры.

Марина Гаращенко также заявила о наполеоновских планах в связи с открытием нового учреждения в системе здравоохранения. «Для нас это большая радость», - заявила она и отметила, что количество родов в Псковской области должно увеличиться.

Член Совета федерации от Псковской области Елена Бибикова согласилась, что для региона в целом и для каждой женщины это огромное событие. По её мнению, очень важно, что сегодня объект смогли оценить не только специалисты, но и «потребители». «Великолепное здание, широкие коридоры, оборудование, которое я в жизни не видела, - поделилась она. - Это вселяет надежду на то, что у псковичек исчезнут страхи перед рождением ребенка».

Есть мнению, что на ситуацию повлияет и возможность партнерских родов, которой были лишены псковички в старом роддоме. В новом перинатальном центре все 7 родильных залов индивидуальные, они оснащены не только необходимым оборудованием, но и душевой кабиной, местом для переодевания. Теперь мужья могут быть рядом с женами в самый ответственный момент, причем, совершенно бесплатно.

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова подтвердила, что если бы она рожала своего ребенка здесь, переживаний было бы меньше, а возможностей - больше. Тем не менее, она увидела ряд шероховатостей для людей с инвалидностью и предложила поработать над ними, «чтобы все было идеально».

Вера Емельянова заверила её, что все предложения будут учтены, и центр будет совершенствоваться шаг за шагом. По ее словам, губернатор именно таких предложений и ждет, чтобы Псковский перинатальный центр стал не только лучшим в стране, но и популярным среди иностранных рожениц.

Замечательными уже сейчас условия в центре назвал директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты России Андрей Царев. Он надеется, что теперь детей с патологией станет меньше, а родители будут своевременно получать информацию о том, где получить помощь и сопровождение в случае рождения «особенных» детей. Сотрудничество между Псковским перинатальным центром и ЦЛП уже налажено.

Последним выступил депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов, который оценил новое учреждение со стороны врача. Он констатировал, что такого в регионе раньше не было, вспомнив, как женщины рожали буквально «в поле». В связи с этим он в корне не согласен с людьми, которые плохо отзываются о системе здравоохранения. В качестве положительных примеров Виктор Антонов привел псковский онкоцентр, новые корпуса областной больницы, готовящийся к открытию врачебно-физкультурный диспансер, новые больницы в районах.

«То, что сейчас делается, просто поражает», - сказал он. И не преминул добавить, что в случае поступления жалоб коллективу Псковского перинатального центра должно стать стыдно, ведь в новом учреждении все великолепно, ему дали все (главврач ранее сообщил, что купили даже новые рубашки и халаты для пациенток). В заключение парламентарий пожелал перинатальному центру всего хорошего и отсутствия проблем, а властям региона – продолжения работы с федеральным центром, в том числе в части появления современной поликлиники на Завеличье.

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Многие заинтересованные лица продолжат следить за развитием Псковского перинатального центра, а власти региона будут его сопровождать, реагировать на замечания и учитывать все пожелания, своевременно устранять недочеты. В ближайшее время в социальной сети «ВКонтакте» появится группа учреждения, а каждая пациентка центра сможет заполнить анкету и оценить качество оказания медицинской помощи.