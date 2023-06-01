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Общество

+21 градус ожидается в Псковской области в первый день лета

1 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 м/сек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах +3...+8 градусов, днем ожидается +16...+21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.

Ранее псковичам рассказали, какой будет погода в июне. В частности, метеорологи отметили, что среднемесячная температура воздуха в регионе составит +15,2…+16,4 градуса. 

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