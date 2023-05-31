О погоде на июнь рассказали псковичам

16:16, 31 мая 2023, ПАИ

Среднемесячная температура воздуха в июне в Псковской области составит +15,2…+16,4 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Месячная сумма осадков в регионе в первый летний месяц составит от 74 до 85 миллиметров. По прогнозам синоптиков, сумма осадков ожидается в пределах 40-90 % от нормы.

Температура воздуха ожидается в пределах нормы или на один градус выше. В течение месяца преобладающие дневные температуры составят +19…+24 градуса, в отдельные дни воздух может прогреться до +25…+29.

Преобладающие ночные температуры с 1 до 20 июня составят +9…+14 градусов, с понижением в отдельные ночи первой декады до +5…+8 градусов. Ближе к концу месяца преобладающие ночные температуры ожидаются +11…+16 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.