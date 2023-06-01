Новый налоговый вычет для инвесторов установили в Псковской области

13:17, 01 июня 2023, ПАИ

Дополнительные меры налогового стимулирования юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку образовательным организациям, прописали в региональном законодательстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Принятые депутатами на июньской сессии изменения в областные законы «О мерах государственной поддержки инновационной деятельности на территории Псковской области» и «О применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Псковской области» отражают действующие федеральные нормы.

Инвесторы получили право на налоговый вычет на стоимость имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования и имеющим государственную аккредитацию. В законе оговорена предельная стоимость такого имущества – 500 тысяч рублей.

По расчётам финансистов, выпадающие доходы областного бюджета от предоставления в 2023 году права на применение инвестиционного налогового вычета могут составить порядка 15 млн рублей. В то же время для регионов, внедряющих системы поддержки новых инвестиционных проектов, предусмотрена федеральная дотация для частичной компенсации выпадающих доходов. Согласно постановлению правительства субъектам РФ возмещается 2/3 недополученных средств.