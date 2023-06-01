Армен Мнацаканян: Национальные проекты под руководством губернатора отработаны практически на 100 %
Депутат Псковского областного Собрания Депутатов Армен Мнацаканян поблагодарил губернатора за ёмкий и содержательный доклад о работе правительства Псковской области за 2022 год, в котором был проанализирован шестилетний период работы команды губернатора в регионе. Об этом депутат сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Национальные проекты отработаны практически на 100 %. Бюджет области с каждым годом увеличивается по основным направлениям социально-экономического развития. Каждый год в области появляются новые социально значимые и инфраструктурные объекты», — пояснил Армен Мнацаканян.
Он также отметил, что партийные проекты «Единой России» успешно реализуются, внося свой вклад в общую копилку позитивных преобразований в области.
«Есть команда в правительстве, в муниципальных образованиях, на уровне местной власти. И это мы чувствуем по работе в наших депутатских округах в районах области. Хочу подчеркнуть: никто не говорит, что нет у нас проблем. Их нет только у тех, кто ничего не делает. Совместно с моими коллегами по фракции «Единой России» готовы помогать решать актуальные вопросы наших избирателей — жителей Псковской области», — подытожил депутат.
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Армен Мнацаканян: Национальные проекты под руководством губернатора отработаны практически на 100 %