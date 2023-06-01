Елена Даньшова: По итогам работы губернатора самой результативной сферой в области является образование

19:33, 01 июня 2023, ПАИ

В работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды за шесть лет самой результативной сферой является образование. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Особенно приятно было слышать, что самая результативная сфера – образование. Успешная реализация национальных проектов, пакетные меры поддержки молодых педагогов, мотивирование студентов педагогических специальностей, открытие новых школ и образовательных центров – всё это говорит о большом внимании к нашей сфере», – отметила депутат.

Напомним, что сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год и прошедший пятилетний период. Глава региона детально остановится на основных результатах социально-экономического развития региона, начиная с 2017 года. В зоне внимания бюджетная политика, социальная сфера, здравоохранение, образование, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры, вопрос транспортной доступности, сохранения богатейшего культурного наследия области и другие.