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Политика

Елена Даньшова: По итогам работы губернатора самой результативной сферой в области является образование

В работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды за шесть лет самой результативной сферой является образование. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Особенно приятно было слышать, что самая результативная сфера – образование. Успешная реализация национальных проектов, пакетные меры поддержки молодых педагогов, мотивирование студентов педагогических специальностей, открытие новых школ и образовательных центров – всё это говорит о большом внимании к нашей сфере», – отметила депутат.

Напомним, что сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год и прошедший пятилетний период. Глава региона детально остановится на основных результатах социально-экономического развития региона, начиная с 2017 года. В зоне внимания бюджетная политика, социальная сфера, здравоохранение, образование, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры, вопрос транспортной доступности, сохранения богатейшего культурного наследия области и другие.

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