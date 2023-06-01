Глава Островского района поблагодарил Михаила Ведерникова за помощь в развитии района
Глава Островского района Дмитрий Быстров отметил серьёзные достижения губернатора и его команды в развитии районов и региона в целом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Таких серьёзных достижений практически во всех сферах жизнедеятельности, о которых губернатор рассказал в отчёте, можно добиться только командной работой и органов исполнительной власти, и органов законодательной власти всех уровней», — поделился мнением глава района.
Дмитрий Быстров отметил, что Островский район чувствует поддержку главы региона и помощь в реализации проектов, о которых когда-то жители района могли только мечтать, а сейчас они реализуются.
«Приведённый губернатором в отчёте пример проекта модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Острова-3 — это далеко не всё. Подчеркну, Михаил Юрьевич инициирует всевозможные инструменты и экономически стимулирует муниципалитеты, которые успешно справляются с освоением выделяемых средств на различные программы и проекты», — подытожил Дмитрий Быстров.
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