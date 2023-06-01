Глава Струго-Красненского района отметил важность разработки микробрендов муниципалитетов области

20:25, 01 июня 2023, ПАИ

Глава Струго-Красненского района Александр Волков отметил важность разработки микробрендов муниципалитетов области, о которых говорил Михаил Ведерников сегодня в отчёте регионального правительства. Об этом глава сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Александра Волкова, важные достижения за период руководства губернатора касаются муницпалитетов. Все муниципальные образования имеют свои гербы и флаги, утверждённые Геральдическим советом при Президенте РФ. Разрабатываются микробренды муниципалитетов, и развивается историческое наследие каждого.

В данный момент завершается внедрение дизайн-кодов и утверждено звание «Край партизанской славы» для муниципальных образований. Учреждены 24 региональные награды, в том числе 15 почётных званий, а также утверждены новые региональные памятные даты — День памяти сожжённых деревень и День Знамени Победы.