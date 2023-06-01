Глава Струго-Красненского района отметил важность разработки микробрендов муниципалитетов области
Глава Струго-Красненского района Александр Волков отметил важность разработки микробрендов муниципалитетов области, о которых говорил Михаил Ведерников сегодня в отчёте регионального правительства. Об этом глава сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
По мнению Александра Волкова, важные достижения за период руководства губернатора касаются муницпалитетов. Все муниципальные образования имеют свои гербы и флаги, утверждённые Геральдическим советом при Президенте РФ. Разрабатываются микробренды муниципалитетов, и развивается историческое наследие каждого.
В данный момент завершается внедрение дизайн-кодов и утверждено звание «Край партизанской славы» для муниципальных образований. Учреждены 24 региональные награды, в том числе 15 почётных званий, а также утверждены новые региональные памятные даты — День памяти сожжённых деревень и День Знамени Победы.
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Глава Струго-Красненского района отметил важность разработки микробрендов муниципалитетов области
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