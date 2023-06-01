Виталий Соловьёв: Новосокольническому району одному из первых присвоено высокое звание

20:39, 01 июня 2023, ПАИ

Глава Новосокольческого района Виталий Соловьёв напомнил, что высокое звание «Край партизанской славы» Новосокольническому району был присвоен одному из первых муниципалитетов в 2021 году. Об этом глава района сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Активно развивается направление обратной связи с населением через социальные сети и платформы. Созданы группы VК муниципальными учреждениями и предприятиями, которые наполняются через систему «Госпаблики» и имеют выход на платформу обратной связи», — прокомментировал Виталий Соловьёв изменения в работе муниципалитетов, о которых рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём отчёте о прошедших годах управления регионом.

«За период работы Михаила Юрьевича в регионе произошло много продуктивных перемен и реализованы проекты во всех сферах деятельности. Отрадно, что Псковская область набирает темп развития, который обеспечивает команда губернатора», — уточнил глава Новосокольнического района.