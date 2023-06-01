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Политика

Глава Локнянского района — об отчёте губернатора: Мы видим значительные перемены во всех сферах

Глава Локнянского района Нина Степанова прокомментировала отчёт губернатора о деятельности правительства региона за 2022 год.

«В своём отчёте Михаил Юрьевич показывал не только положительные результаты, но и сложности, с которыми пришлось столкнуться за этот период. Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности. Так и будем далее конструктивно работать, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону. Приятно осознавать, что все эти годы я входила в состав большой региональной команды руководителей», — написала она на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

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ФОТОРЕПОРТАЖ Отчёт псковского губернатора о работе областного правительства

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