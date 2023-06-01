Глава Локнянского района — об отчёте губернатора: Мы видим значительные перемены во всех сферах

20:55, 01 июня 2023, ПАИ

Глава Локнянского района Нина Степанова прокомментировала отчёт губернатора о деятельности правительства региона за 2022 год.

«В своём отчёте Михаил Юрьевич показывал не только положительные результаты, но и сложности, с которыми пришлось столкнуться за этот период. Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности. Так и будем далее конструктивно работать, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону. Приятно осознавать, что все эти годы я входила в состав большой региональной команды руководителей», — написала она на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».