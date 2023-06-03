ВИДЕО Пётр Налич выступает на Днях пушкинской поэзии

18:18, 03 июня 2023, ПАИ

Музыкальный коллектив Петра Налича выступает на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2010 году Пётр Налич стал участником конкурса «Евровидение» и с песней Lost and forgotten занял 11-е место.

Пётр Налич – российский певец и композитор. Пишет песни, музыку к театральным спектаклям, фильмам и мультфильмам.

Ранее сообщалось, что артист является одним из хедлайнеров мероприятия.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно здесь.