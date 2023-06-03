ВИДЕО Пётр Налич выступает на Днях пушкинской поэзии
Музыкальный коллектив Петра Налича выступает на главной сцене Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском, передаёт корреспондент ПАИ.
В 2010 году Пётр Налич стал участником конкурса «Евровидение» и с песней Lost and forgotten занял 11-е место.
Пётр Налич – российский певец и композитор. Пишет песни, музыку к театральным спектаклям, фильмам и мультфильмам.
Ранее сообщалось, что артист является одним из хедлайнеров мероприятия.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Они открылись вчера в Пскове показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно здесь.
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