Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерты, спектакли и аттракционы: программа празднования Дней пушкинской поэзии 3 июня

Опубликована программа празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры 3 июня в Пушкинских Горах.

Дни пушкинской поэзии – 2022 в селе Михайловское. Фото: ПАИ

Святогорский Свято-Успенский монастырь

12:00 – лития на могиле А. С. Пушкина. Церемония возложения цветов к могиле поэта.

Село Михайловское. Пушкинская поляна. Основная сцена

12:45 – детский оркестр русских народных инструментов (проект «Детская филармония»).

13:00 – торжественное открытие фестиваля, выступление официальных лиц.

13:20 – детский камерный оркестр (проект «Детская филармония»).

13:50 – выступление поэтов.

14:30 – опера «Алеко», Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

16:10 – музыкальный коллектив Петра Налича.

18:30 – московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Историческая сцена

12:00 – выступление поэтов. 

12:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

13:10 – концерт духового оркестра «Геликон».

13:50 – выступление поэтов.

14:20 – театральный перформанс «Письма Пушкина», Школа Райкина (Москва).

15:10 – выступление поэтессы Анны Егоян (Москва).

16:50 – группа «Сироткин» (Москва).

17:50 – выступление поэтов.

Праздничная поляна

11:00 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

12:30 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

13:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

14:30 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

15:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

16:00 – театральный перформанс «Письма Пушкина», Школа Райкина / уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

17:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

11:00–19:00 – интерактивная инсталляция и уличный спектакль-экскурсион «Музеум».

11:00–20:00 – интерактивная инсталляция и перформанс «Саша спит».

Территория «Картонии»

11:00–18:30 – мобильный аттракцион «Министерство Пушкина».

Поэтический ринг

12:00 – выступление поэтов.

12:30 – мастер-класс для подростков — рэп-фристайл на тему стихов Пушкина.

14:10 – поэтический фристайл-батл.

15:20 – выступление поэтов.

15:50 – мастер-класс для подростков — рэп-фристайл на тему стихов Пушкина.

16:30 – выступление поэтов.

Фольклорная сцена

12:00–18:00 – заслуженные народные коллективы Псковской области. Концертные программы, игры, интерактивные представления. Заслуженные коллективы народного творчества России: театр танца «Русские узоры», Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», камерный хор «Кант». Народные фольклорные ансамбли: «Уграда», «Очелье», «Забава», «Истоки», «Заряница», «Отрада», «Веснушки». Ансамбль традиционного народного танца «Крутеля», детский фольклорный ансамбль «Рябинушка» и Театр малых форм.

Около Кургана кривичей

12:00–18:30 – спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» театра «Пух и прах» (Москва) в сотрудничестве с театром «Трикстер» и «Москонцертом».

Около Острова уединения

11:00–18:00 – интерактивный перформанс «Лукоморье».

У ветряной мельницы

13:00–17:50 – «Школьная классика», РДДМ и Театральный институт им. Б. Щукина. Спектакль «Достучаться до сердца» на тему «Наставничество в отечественной литературе» при участии симфонического оркестра и детского хора.

Карта фестиваля с сайта puskin-fest.com

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове

Ранее сообщалось, что памятный штемпель представит на празднике «Почта России». 

Официальное открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пушкинских Горах вчера, 2 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 июня 2023

Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» завершена на 75%
03 июня 2023

Концерты, спектакли и аттракционы: программа празднования Дней пушкинской поэзии 3 июня
03 июня 2023

В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими
02 июня 2023

Митрополит Тихон принял участие во встрече патриарха Кирилла и Сергея Кравцова
02 июня 2023

Алексей Севастьянов прокомментировал итоги выезда губернатора по объектам Пскова

02 июня 2023

Более 300 деревьев высадили студенты и преподаватели ПсковГУ в рамках акции «Сад памяти»
02 июня 2023

Как легко выучить текст: Гоша Куценко поделился лайфхаком с псковичами
02 июня 2023

Гоша Куценко: Сейчас нужно учиться снимать кино проще

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...