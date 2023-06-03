Концерты, спектакли и аттракционы: программа празднования Дней пушкинской поэзии 3 июня

09:48, 03 июня 2023, ПАИ

Опубликована программа празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры 3 июня в Пушкинских Горах.

Святогорский Свято-Успенский монастырь

12:00 – лития на могиле А. С. Пушкина. Церемония возложения цветов к могиле поэта.

Село Михайловское. Пушкинская поляна. Основная сцена

12:45 – детский оркестр русских народных инструментов (проект «Детская филармония»).

13:00 – торжественное открытие фестиваля, выступление официальных лиц.

13:20 – детский камерный оркестр (проект «Детская филармония»).

13:50 – выступление поэтов.

14:30 – опера «Алеко», Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

16:10 – музыкальный коллектив Петра Налича.

18:30 – московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Историческая сцена

12:00 – выступление поэтов.

12:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

13:10 – концерт духового оркестра «Геликон».

13:50 – выступление поэтов.

14:20 – театральный перформанс «Письма Пушкина», Школа Райкина (Москва).

15:10 – выступление поэтессы Анны Егоян (Москва).

16:50 – группа «Сироткин» (Москва).

17:50 – выступление поэтов.

Праздничная поляна

11:00 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

12:30 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

13:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

14:30 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

15:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

16:00 – театральный перформанс «Письма Пушкина», Школа Райкина / уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».

17:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).

11:00–19:00 – интерактивная инсталляция и уличный спектакль-экскурсион «Музеум».

11:00–20:00 – интерактивная инсталляция и перформанс «Саша спит».

Территория «Картонии»

11:00–18:30 – мобильный аттракцион «Министерство Пушкина».

Поэтический ринг

12:00 – выступление поэтов.

12:30 – мастер-класс для подростков — рэп-фристайл на тему стихов Пушкина.

14:10 – поэтический фристайл-батл.

15:20 – выступление поэтов.

15:50 – мастер-класс для подростков — рэп-фристайл на тему стихов Пушкина.

16:30 – выступление поэтов.

Фольклорная сцена

12:00–18:00 – заслуженные народные коллективы Псковской области. Концертные программы, игры, интерактивные представления. Заслуженные коллективы народного творчества России: театр танца «Русские узоры», Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», камерный хор «Кант». Народные фольклорные ансамбли: «Уграда», «Очелье», «Забава», «Истоки», «Заряница», «Отрада», «Веснушки». Ансамбль традиционного народного танца «Крутеля», детский фольклорный ансамбль «Рябинушка» и Театр малых форм.

Около Кургана кривичей

12:00–18:30 – спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» театра «Пух и прах» (Москва) в сотрудничестве с театром «Трикстер» и «Москонцертом».

Около Острова уединения

11:00–18:00 – интерактивный перформанс «Лукоморье».

У ветряной мельницы

13:00–17:50 – «Школьная классика», РДДМ и Театральный институт им. Б. Щукина. Спектакль «Достучаться до сердца» на тему «Наставничество в отечественной литературе» при участии симфонического оркестра и детского хора.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.

Ранее сообщалось, что памятный штемпель представит на празднике «Почта России».

Официальное открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пушкинских Горах вчера, 2 июня.