Концерты, спектакли и аттракционы: программа празднования Дней пушкинской поэзии 3 июня
Опубликована программа празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры 3 июня в Пушкинских Горах.
Святогорский Свято-Успенский монастырь
12:00 – лития на могиле А. С. Пушкина. Церемония возложения цветов к могиле поэта.
Село Михайловское. Пушкинская поляна. Основная сцена
12:45 – детский оркестр русских народных инструментов (проект «Детская филармония»).
13:00 – торжественное открытие фестиваля, выступление официальных лиц.
13:20 – детский камерный оркестр (проект «Детская филармония»).
13:50 – выступление поэтов.
14:30 – опера «Алеко», Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.
16:10 – музыкальный коллектив Петра Налича.
18:30 – московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.
Историческая сцена
12:00 – выступление поэтов.
12:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).
13:10 – концерт духового оркестра «Геликон».
13:50 – выступление поэтов.
14:20 – театральный перформанс «Письма Пушкина», Школа Райкина (Москва).
15:10 – выступление поэтессы Анны Егоян (Москва).
16:50 – группа «Сироткин» (Москва).
17:50 – выступление поэтов.
Праздничная поляна
11:00 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».
12:30 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».
13:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).
14:30 – уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».
15:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).
16:00 – театральный перформанс «Письма Пушкина», Школа Райкина / уличный перформанс «Великанцы», театр «Кукольный формат».
17:30 – духовой оркестр с группой барабанщиков (Санкт-Петербург).
11:00–19:00 – интерактивная инсталляция и уличный спектакль-экскурсион «Музеум».
11:00–20:00 – интерактивная инсталляция и перформанс «Саша спит».
Территория «Картонии»
11:00–18:30 – мобильный аттракцион «Министерство Пушкина».
Поэтический ринг
12:00 – выступление поэтов.
12:30 – мастер-класс для подростков — рэп-фристайл на тему стихов Пушкина.
14:10 – поэтический фристайл-батл.
15:20 – выступление поэтов.
15:50 – мастер-класс для подростков — рэп-фристайл на тему стихов Пушкина.
16:30 – выступление поэтов.
Фольклорная сцена
12:00–18:00 – заслуженные народные коллективы Псковской области. Концертные программы, игры, интерактивные представления. Заслуженные коллективы народного творчества России: театр танца «Русские узоры», Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», камерный хор «Кант». Народные фольклорные ансамбли: «Уграда», «Очелье», «Забава», «Истоки», «Заряница», «Отрада», «Веснушки». Ансамбль традиционного народного танца «Крутеля», детский фольклорный ансамбль «Рябинушка» и Театр малых форм.
Около Кургана кривичей
12:00–18:30 – спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» театра «Пух и прах» (Москва) в сотрудничестве с театром «Трикстер» и «Москонцертом».
Около Острова уединения
11:00–18:00 – интерактивный перформанс «Лукоморье».
У ветряной мельницы
13:00–17:50 – «Школьная классика», РДДМ и Театральный институт им. Б. Щукина. Спектакль «Достучаться до сердца» на тему «Наставничество в отечественной литературе» при участии симфонического оркестра и детского хора.
Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 4 июня. Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.
Ранее сообщалось, что памятный штемпель представит на празднике «Почта России».
Официальное открытие праздничной программы Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пушкинских Горах вчера, 2 июня.
Концерты, спектакли и аттракционы: программа празднования Дней пушкинской поэзии 3 июня
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