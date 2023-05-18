Хедлайнеров поэтического праздника в Михайловском назвали организаторы

12:10, 18 мая 2023, ПАИ

Хедлайнеров Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском назвали организаторы на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов уточнил, что пик зрительской активности на фестивале поэзии приходится на два часа дня, поэтому именно в это время на поляне будет звучать опера «Алеко».

«А фактически у нас на празднике будет четыре хедлайнера – Петр Налич, Игорь Бутман, опера «Алеко», «Сироткин». Любой из этих людей – это реально хороший хедлайнер любого фестиваля», – подчеркнул Волхонов.

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова добавила, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры – это семейный праздник. «Если я с семьей, с ребёнком маленьким еду на вечернюю программу, которая заканчивается в семь-восемь, может, ребёнку будет уже тяжеловато возвращаться. Поэтому мы попытались нашу программу сделать таким образом, чтобы самое пиковое посещение приходилось на часы с двух до пяти вечера, чтобы любой зритель в это время мог увидеть самые лучшие произведения, которые мы позиционируем как хедлайнеров», – пояснила Мартынова.

«В общем в любое время, как приедешь, попадаешь на хедлайнера», – заверил Дмитрий Волхонов.

Татьяна Мартынова уточнила также, что практически все площадки праздника будут интересны не только взрослым, но и детям.

«Самая главная детская площадка – «Министерство картонии», – уточнил Дмитрий Волхонов. – В том году они приехали с готовой программой, в этом году они делают её под нас».

«Три-четыре часа и дети, и взрослые будут заняты, – гарантировала Татьяна Мартынова. – Будет и где поесть, и где купить сувенир, также будет работать фольклорная площадка».

«А вообще в этом году мы открываемся с новинок. Например, откроет Дни пушкинской поэзии на поляне концерт музыкантов детской филармонии. Порядка 120 ребят приедут со всей области, чтобы показать своё мастерство».