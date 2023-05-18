Хедлайнеров поэтического праздника в Михайловском назвали организаторы
Хедлайнеров Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском назвали организаторы на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов уточнил, что пик зрительской активности на фестивале поэзии приходится на два часа дня, поэтому именно в это время на поляне будет звучать опера «Алеко».
«А фактически у нас на празднике будет четыре хедлайнера – Петр Налич, Игорь Бутман, опера «Алеко», «Сироткин». Любой из этих людей – это реально хороший хедлайнер любого фестиваля», – подчеркнул Волхонов.
Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова добавила, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры – это семейный праздник. «Если я с семьей, с ребёнком маленьким еду на вечернюю программу, которая заканчивается в семь-восемь, может, ребёнку будет уже тяжеловато возвращаться. Поэтому мы попытались нашу программу сделать таким образом, чтобы самое пиковое посещение приходилось на часы с двух до пяти вечера, чтобы любой зритель в это время мог увидеть самые лучшие произведения, которые мы позиционируем как хедлайнеров», – пояснила Мартынова.
«В общем в любое время, как приедешь, попадаешь на хедлайнера», – заверил Дмитрий Волхонов.
Татьяна Мартынова уточнила также, что практически все площадки праздника будут интересны не только взрослым, но и детям.
«Самая главная детская площадка – «Министерство картонии», – уточнил Дмитрий Волхонов. – В том году они приехали с готовой программой, в этом году они делают её под нас».
«Три-четыре часа и дети, и взрослые будут заняты, – гарантировала Татьяна Мартынова. – Будет и где поесть, и где купить сувенир, также будет работать фольклорная площадка».
«А вообще в этом году мы открываемся с новинок. Например, откроет Дни пушкинской поэзии на поляне концерт музыкантов детской филармонии. Порядка 120 ребят приедут со всей области, чтобы показать своё мастерство».
Джазмен Аркадий Галковский станет гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»