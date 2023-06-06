Великолучанин попался на краже телефона

12:52, 06 июня 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Так, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал 40-летнего гражданина по подозрению в краже мобильного телефона.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.