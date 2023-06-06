Великолучанин попался на краже телефона
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Так, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал 40-летнего гражданина по подозрению в краже мобильного телефона.
Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.
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