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Игорь Иванов участвует в работе Ассоциации территориальных объединений профсоюзов Северо-Запада

Сегодня, 6 июня, председатель Псковского областного совета профсоюза Игорь Иванов принимает участие в работе заседания Совета Ассоциаций территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР Северо-Западного федерального округа. Как сообщили ПАИ в пресс-службе областного совета профсоюзов, мероприятие проходит в Великом Новгороде.

Фото : Псковский облсовпроф

Игорь Иванов выступил с докладом «О ходе реализации мероприятий Псковского облсовпрофа в рамках Года укрепления и развития социального партнёрства».

«Псковский облсовпроф разработал план мероприятий по проведению Года укрепления и развития социального партнёрства в соответствии с уровнями социального партнёрства. В течение этого года планируется провести ряд семинаров и круглых столов с членами профсоюзов отраслевых профсоюзных организаций, а также с председателями координационных советов профсоюзных организаций по теме «Социальное партнёрство вчера, сегодня и завтра», – сообщил Игорь Иванов.

Он отметил успешное и плодотворное проведение внеочередной, 27-й областной конференции профсоюза, а также рассказал о стратегической сессии, которая состоялась в марте этого года. В рамках сессии региональные профсоюзы обсудили социально-экономическую ситуацию в муниципальных образованиях, а также развитие отраслевых профорганизаций.

«Большой блок работы сейчас будет направлен на заключение нового регионального трёхстороннего соглашения, – отметил профлидер. – В текущем году заканчивается действие этого документа. При разработке нового проекта соглашения между правительством Псковской области, псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей следует добавить в текст соглашения пункт с рекомендацией всем хозяйствующим субъектам области провести работу по созданию первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров между работниками и работодателем».

Также Игорь Иванов отметил, что большая работа по укреплению социального партнёрства проводится в областных организациях отраслевых профсоюзов, а Псковский облсовпроф, со своей стороны, оказывает методическую и консультационную помощь при разработке и заключении коллективных договоров и соглашений.

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