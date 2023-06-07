40 человек погибли при пожарах в Псковской области за пять месяцев

08:12, 07 июня 2023, ПАИ

1 991 пожар зарегистрирован в Псковской области с января по май 2023 года. При этом погибло 40 человек, травмы получили 24 человека. Из числа погибших людей 12 – люди пенсионного возраста, 22 – лица без определённого рода деятельности, трое – рабочие, двое – инвалиды, один – ребёнок, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За пять месяцев пожары уничтожили 150 строений, 11 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 54 млн 963 тысяч рублей. При пожарах спасено 183 человека, материальных ценностей - на сумму 10 млн 821 тысяча рублей, 425 строений, 22 единицы автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (1 646 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (165), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (85), поджоги (42), происшествия на транспорте (38), иные причины (15).