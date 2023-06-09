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Экономика

589 млрд рублей прибыли получил Сбербанк за пять месяцев 2023 года

В январе – мае чистая прибыль Сбербанка достигла 589 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Рентабельность капитала составила 23,9%, а достаточность общего капитала – 13,5% при рекордных дивидендах 565 млрд рублей.

Фото пресс-службы Сбербанка

«Потребительская и деловая активность продолжает восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне, – отметил глава Сбербанка Герман Греф. – В этом месяце мы выдали максимальный с начала года объем кредитов – 2,4 трлн рублей частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 трлн рублей».

Кроме того, банк сохранил достаточность общего капитала на высоком уровне 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд рублей.

По итогам первых четырех месяцев года чистая прибыль Сбербанка составляла 470,9 млрд рублей.

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