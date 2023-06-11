Старт соревнований на первенство Пскова по велоспорту состоялся в Палкино

14:05, 11 июня 2023, ПАИ

Старт соревнований на первенство города Пскова по велосипедному спорту, посвященного Дню России,на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова состоялось в Палкино. Об этом сообщает газета «Льновод».

Участников приветствовала глава Палкинского района Ольга Потапова, которая поздравила присутствующих с Днем России, пожелала участникам соревнований успеха и хорошей дороги.

Ранее сообщалось, что более 70 спортсменов участвовали в кольцевой гонки в рамках первенства Пскова по велосипедному спорту, которое прошло на городских улицах 10 июня.