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Спорт

Старт соревнований на первенство Пскова по велоспорту состоялся в Палкино

Старт соревнований на первенство города Пскова по велосипедному спорту, посвященного Дню России,на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова состоялось в Палкино. Об этом сообщает газета «Льновод».

Фото здесь и далее: газета «Льновод»

Участников приветствовала глава Палкинского района Ольга Потапова, которая поздравила присутствующих с Днем России, пожелала участникам соревнований успеха и хорошей дороги.

Ранее сообщалось, что более 70 спортсменов участвовали в кольцевой гонки в рамках первенства Пскова по велосипедному спорту, которое прошло на городских улицах 10 июня. 

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