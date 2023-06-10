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Спорт

Более 70 спортсменов участвуют в кольцевой велогонке по улицам Пскова

Кольцевая гонка в рамках первенства Пскова по велосипедному спорту проходит по городским улицам сегодня, 10 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Заслуженный работник культуры РФ, мастер спорта СССР, один из соорганизаторов гонки Игорь Попов сообщил, что в турнире участвуют более 70 спортсменов.

«Безусловно, эти соревнования имеют большое значение, поскольку они посвящены мастеру спорта международного класса, победителю велогонки мира Юрию Захарову. К нам всегда приезжают спортсмены из других областей», - рассказал Игорь Попов.

Он отметил также, что эти соревнования являются знаковыми для всех псковских и не только псковских велосипедистов. «Мы сюда приходим на встречу со своей молодостью. И все мы здесь работаем из любви к этому виду спорта», - признался организатор.

Напомним, что первенство Пскова по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова, проходит с 10 по 11 июня. 11 июня в 11:00 стартует групповая гонка в Палкино.

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