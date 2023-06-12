Литературный концерт «Позывной – Россия» проходит в парке Строителей в Пскове

17:10, 12 июня 2023, ПАИ

Концерт в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия» проходит в парке Строителей в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Цель мероприятия – объединить авторов произведений, посвящённых современной истории России, и донести эти произведения до широкого круга читателей, зрителей.

Выступают писатели и музыкальные коллективы из Псковской области, Санкт-Петербурга и других регионов.

Во время концерта к псковичам обратилась жительница ЛНР Инна Боярская: «Мы приехали сюда недавно делегацией, нас пригласил ваш музей. Мы так горды, что мы стали частью этой великой огромной страны, мы горды тем, что попали в Россию именно с города Пскова, где чувствуется история, мощь. Мы счастливы, что мы стали частью огромной, великой, величественной страны – России!»

Мероприятие продолжится до 18:00

Проект реализует Псковское региональное отделение Союза писателей России. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его также поддержали Союз писателей России, Союз писателей Донбасса, комитет по культуре Псковской области, Славянский форум искусств «Золотой Витязь», «Литературная газета», газета «Завтра», средства массовой информации Псковской области, а также музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Михайловское».