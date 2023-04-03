Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области

Псковское региональное отделение Союза писателей России реализует литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!». Об этом ПАИ сообщили в реготделении.

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его также поддержали Союз писателей России, Союз писателей Донбасса, комитет по культуре Псковской области, Славянский форум искусств «Золотой Витязь», «Литературная газета», газета  «Завтра», средства массовой информации Псковской области, а также музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Михайловское».

Проект объединит авторов, пишущих произведения, посвящённые современной истории России. Кроме того, эти произведения будут доступны широкому кругу читателей.

«Проект носит патриотический, воспитательный и объединяющий характер, что в целом присуще традиционной русской поэзии и русской литературе», – уточнили в региональном отделении Союза писателей.

В рамках проекта пройдут мероприятия, направленные на сохранение патриотических традиций российской поэзии и популяризацию поэтических произведений патриотической тематики. Кроме того, проект должен замотивировать современных авторов к написанию стихов, посвящённых Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой, иных произведений патриотической направленности.

Планируется провести литературно-музыкальную онлайн-акцию «Позывной – Россия!», открытый поэтический конкурс «Позывной – Россия!», фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2023», издать сборники современной поэзии «Позывной – Россия!».

В рамках ключевых мероприятий проекта запланирована реализация ряда проектов и акций, раскрывающих, дополняющих и наполняющих эти мероприятия. В частности, пройдет акция «Книга в подарок», в рамках которой поэты – участники фестиваля «Словенское поле» подарят свои книги воспитанникам ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» и библиотекам Донбасса. Состоится круглый стол «Энергия русской мечты» с участием писателя Александра Проханова, писателей Донбасса, известных российских писателей и экскурсионно-патриотическая акция «Ушедшие в бессмертие…» с посещением участниками фестиваля «Словенское поле» памятника героям-десантникам 6-й роты. Будет организован поэтический конкурс «Над рекой Великой – белый кремль…», посвященный 1120-летию Пскова, литературные встречи и поэтические выступления, как в онлайн-формате, так и лицом к лицу со зрителями, экскурсии, концерты бардов и презентации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2023

Псковичка снялась в комедийном сериале «Друг на час» на ТНТ

03 апреля 2023

Руководитель первой в Пскове частной школы станет гостем «Серебряного дождя»
03 апреля 2023

Ремонт десяти мостов завершат в Псковской области по нацпроекту
03 апреля 2023

Дополнительные пригородные поезда назначат в Псковской области
03 апреля 2023

Проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области
03 апреля 2023

Работодателям запретят расторгать трудовые договоры с мобилизованными
03 апреля 2023

До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
03 апреля 2023

Псковичам сообщили об изменении графика выплаты пособия из маткапитала

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...