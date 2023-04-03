Проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области

12:45, 03 апреля 2023, ПАИ

Псковское региональное отделение Союза писателей России реализует литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!». Об этом ПАИ сообщили в реготделении.

Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его также поддержали Союз писателей России, Союз писателей Донбасса, комитет по культуре Псковской области, Славянский форум искусств «Золотой Витязь», «Литературная газета», газета «Завтра», средства массовой информации Псковской области, а также музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Михайловское».

Проект объединит авторов, пишущих произведения, посвящённые современной истории России. Кроме того, эти произведения будут доступны широкому кругу читателей.

«Проект носит патриотический, воспитательный и объединяющий характер, что в целом присуще традиционной русской поэзии и русской литературе», – уточнили в региональном отделении Союза писателей.

В рамках проекта пройдут мероприятия, направленные на сохранение патриотических традиций российской поэзии и популяризацию поэтических произведений патриотической тематики. Кроме того, проект должен замотивировать современных авторов к написанию стихов, посвящённых Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой, иных произведений патриотической направленности.

Планируется провести литературно-музыкальную онлайн-акцию «Позывной – Россия!», открытый поэтический конкурс «Позывной – Россия!», фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2023», издать сборники современной поэзии «Позывной – Россия!».

В рамках ключевых мероприятий проекта запланирована реализация ряда проектов и акций, раскрывающих, дополняющих и наполняющих эти мероприятия. В частности, пройдет акция «Книга в подарок», в рамках которой поэты – участники фестиваля «Словенское поле» подарят свои книги воспитанникам ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» и библиотекам Донбасса. Состоится круглый стол «Энергия русской мечты» с участием писателя Александра Проханова, писателей Донбасса, известных российских писателей и экскурсионно-патриотическая акция «Ушедшие в бессмертие…» с посещением участниками фестиваля «Словенское поле» памятника героям-десантникам 6-й роты. Будет организован поэтический конкурс «Над рекой Великой – белый кремль…», посвященный 1120-летию Пскова, литературные встречи и поэтические выступления, как в онлайн-формате, так и лицом к лицу со зрителями, экскурсии, концерты бардов и презентации.