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Экономика

Мантуров: Российская косметика по качеству не уступает западной

Российские бренды парфюмерии и косметики по качеству не уступают западным, сейчас в стране работают более 600 таких компаний, у большинства из них есть свободные мощности, которые позволяют нарастить производство, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023.

В прошлом году ряд косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них – французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).

«Продукция отечественных производителей не уступает западной по качеству и активно реализуется внутри страны и за рубежом. За прошедший год наши компании успешно перестроились на новые схемы работы, подключили российских производителей сырья и упаковки, инвестировали дополнительные средства в разработку инновационных продуктов. У нас серьезный потенциал в импортозамещении парфюмерии и косметики», – сказал Мантуров.

«В отрасли работают более 600 отечественных компаний – от микропредприятий до крупного бизнеса. И при этом у большинства производителей имеются свободные мощности, что позволяет в разы увеличить объем выпускаемой продукции во всех категориях и обеспечить потребителей всеми необходимыми товарами», – добавил Мантуров.

По его словам, в мае был утвержден отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отраслях парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии с горизонтом планирования до 2026 года. В нем заложены мероприятия, обеспечивающие по некоторым позициям кратный рост доли потребления отечественной продукции.
 

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