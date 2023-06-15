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Экономика

В Сбербанке на 60% выросло количество вкладов в юанях

С начала года в Сбербанке на 60% выросло количество вкладов в юанях, сообщил в рамках ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

Немногим ранее Сбер запустил возможность совершать вклады в дирхамах. Сейчас диапазон ставок составляет 2-3%.

Фото Сбербанка

Ещё один вариант размещения средств — бонды, в том числе в юанях. «Мы готовимся запустить ряд фондов для того, чтобы можно было вложить в долговые бумаги. Дополнительной альтернативой для сбережений остаются так называемые металлические счета или физическое золото», — отметил Царев.

При этом он уточнил, что доля рублей в пассивах банка растёт, а доля валютных вкладов сокращается. «С точки зрения стабильности и системы, и страны, это гораздо лучше. В любом случае, когда вы берете другую валюту, это определенные риски с точки зрения доходности. Поэтому большая часть населения должна быть ориентирована на рубли», — заметил Царев.

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