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Политика

Правительство Псковской области и корпорация «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Псковской области и корпорация «Синергия» заключили соглашение о сотрудничестве в социальной, образовательной и других сферах. В четверг, 15 июня, документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент корпорации «Синергия», член комиссии Государственного Совета РФ по направлению малого и среднего предпринимательства Вадим Лобов на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства

«Для Псковской области профориентация и подготовка кадров с учётом развития экономического, туристического, медицинского потенциалов имеет особое значение. У корпорации «Синергия» есть целый ряд предложений, которые охватывают различные категории граждан и возрастные группы — от школьников до людей пенсионного возраста. Отдельный блок — профориентация участников СВО. Мы договорились проработать каждое направление и двигаться в рамках подписанного соглашения дальше», — сказал губернатор Михаил Ведерников.

В сфере образования партнёрство подразумевает подготовку квалифицированных кадров по специальностям, востребованным в Псковской области, в том числе обучение цифровым профессиям с помощью дистанционных технологий на платформах Synergy Academy и Synergy LMS. Для подростков региона доступна бесплатная профориентация в рамках проекта Synergy Start. Кроме того, корпорация предлагает программы бизнес-образования и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Талантливой молодёжи Псковской области доступна программа целевого обучения «Кадровый резерв» в университете «Синергия». Участники программы получают высшее образование бесплатно и трудоустраиваются на первом курсе.

Сотрудничество с «Синергией» направлено в том числе на безвозмездное обучение детей, чьи родители-военнослужащие погибли в ходе проведения СВО. Для ветеранов СВО создан Центр социальной адаптации, в котором они могут пройти профориентацию, выбрать образовательную программу, получить профессию и найти работу в компаниях – партнёрах корпорации.

Также проект корпорации Synergy Export Agency намерен оказывать поддержку предпринимателям региона, в частности в вопросах выхода на новые рынки.

«У Псковской области огромный экспортный потенциал, и наше сотрудничество, уверен, будет способствовать его развитию. Мы предлагаем представителям бизнеса комплексное обслуживание при выходе на экспорт и поиск зарубежных поставщиков. Кроме того, у нас есть большой опыт в подготовке высококвалифицированных специалистов в области бизнеса, мы готовы делиться знаниями и компетенциями», ― сказал Вадим Лобов.

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