Александр Ведяхин рассказал о перспективах ESG-финансирования в России

15:04, 16 июня 2023, ПАИ

О перспективах ESG-финансирования в России рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, пишет «Коммерсантъ».

«Прошлый год для российского ESG-мира стал годом проверки на прочность, тем не менее рынок устойчивого финансирования адаптировался к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года демонстрирует медленный, но всё-таки рост», – сказал Александр Ведяхин.

По его словам, российские компании продолжают осваивать инструменты ответственного финансирования, а банки, в свою очередь, наращивать объём «зелёных» и ESG-кредитов. Александр Ведяхин подчеркнул, что согласно прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 миллиардов рублей после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 миллиардов рублей.

«Если говорить про Сбер, то наш портфель ответственного финансирования, включающий «зелёные», социальные и ESG-кредиты, стабильно растёт и уже превышает 1,5 триллиона рублей. В наших планах увеличить его за этот год на 30 %, до 1,7 трлн руб. Рост портфеля говорит о том, что заёмщики не только не заморозили текущие зелёные проекты, но и планируют новые», – рассказал Александр Ведяхин.

Заместитель председателя правления Сбера обратил внимание, что тенденции роста рынка устойчивого финансирования и выпуска ESG-бондов в России и в мире схожи. Эксперт подчеркнул, что после того, как произошло замедление мировой динамики рынка в 2022 году, ожидается увеличение объёмов размещения новых ESG-облигаций на 5–17 %.

Помимо этого, по его словам, наибольший рост ожидается в Латинской Америке (+60 %) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+20 %). «В России, как и во многих зарубежных странах, идёт работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, Сбер принимает в ней активное участие. Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований», – отметил Александр Ведяхин, добавив, что для Сбербанка ключевыми являются ШОС и БРИКС.

Заместитель председателя финансового учреждения особо подчеркнул, что Сбер вместе с Минэкономразвития России уже ведут работу в этом направлении.