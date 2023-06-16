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Политика

Владимир Путин выступает на пленарной сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXVI Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее в Кремле пообещали, что выступление президента будет объёмным.

Напомним, что XXVI Петербургский международный экономический форум в 2023 году проходит под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Традиционно крупнейшее событие в сфере экономики и бизнеса принял выставочный центр «Экспофорум». На тематических площадках в дни работы развернулись десятки дискуссий о развитии российской экономики в современных реалиях, технологическом суверенитете РФ, социальных приоритетах внутренней политики, рынке труда и его вызовах, а также мировой экономике в эпоху глобального перелома.

Псковская область на форуме развернула свой стенд, который отражает инвестиционный, промышленный и туристический потенциал региона. Делегацию возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

За три дня работы на форуме Михаил Ведерников и другие руководители правительства и исполнительных органов провели переговоры с ключевыми и потенциальными партнёрами. Также на форуме подписан целый ряд соглашений, нацеленных на рост благосостояния и повышение качества жизни жителей Псковской области.

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