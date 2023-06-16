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Политика

Путин назвал II квартал 2022 года самым сложным для экономики России

II квартал 2022 года стал самым сложным периодом для российской экономики. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт корреспондент ПАИ.

«Именно II квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса. Когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчётов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой и хозяйственной жизни. Сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что позитивные макроэкономические тенденции набирают оборот и силу. Так, по словам Владимира Путина, в апреле 2023 года валовый внутренний продукт вырос на 3,3 % в годовом выражении.

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