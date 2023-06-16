На 18,5% вырастет МРОТ в России с 1 января 2024 года

15:54, 16 июня 2023, ПАИ

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 18,5 %, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими причём темпами», – сказал он.

Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 %, а с 1 января 2024 года будет ещё одна индексация – сразу на 18,5 %. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.