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Политика

Владимир Путин предложил установить показатель эффективности для учебных заведений

Президент России Владимир Путин предложил установить для высших и средних специальных учебных заведений ключевые показатели эффективности (KPI), в первую очередь качества занятости выпускников, а также ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики.

«Необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим считаю правильным сделать две вещи, по крайней мере две. Первое – установить для учебных заведений ключевые показатели эффективности. Главный из них – качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования», – сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Также он предложил ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы «максимально гибко учитывать меняющиеся тренды и новые запросы рынка труда и приоритеты в развитии отраслей экономики».

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