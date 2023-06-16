«Вкусно – и точка» повысит цены почти на всё меню

10:00, 19 июня 2023, ПАИ

С 26 июня «Вкусно – и точка» повышает цены почти на всё меню. Цены вырастут на 5–8% из-за стоимости ингредиентов и проблем с логистикой, сообщает телеграм-канал Mash.

За порцию чизкейка, торта, рокслайда или лимонного тарта попросят 185 рублей. За обычные круассаны – 109 рублей, за круассаны с ветчиной и сыром – 150. В компании заявили, что это вынужденная мера из-за роста себестоимости продуктов.

5 июня «Вкусно – и точка» отмечал годовщину, где отчитался о выросшей по сравнению с Маком выручке (25–27%) и посещаемости – около двух млн человек в день.