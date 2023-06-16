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Экономика

Доходы магазинов беспошлинной торговли в аэропортах выросли

Несмотря на санкции и ограничения на полеты за рубеж, в прошлом году выручка магазинов беспошлинной торговли (duty free), которые входят в международную группу Dufry, выросла сразу в нескольких аэропортах, сообщает РБК.

В аэропорту Внуково она увеличилась примерно на треть: с 3,3 млрд рублей до 4,5 млрд рублей. Доходы выросли также в Домодедово, Пулково и у других операторов. Это следует из материалов бухгалтерской отчетности российских «дочек» Dufry, которые занимаются розничной торговлей в аэропортах.

На рост доходов повлияло разрешение на продажу товаров в магазине беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим и прибывающим из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности «Регстаэр-СП».

У магазинов беспошлинной торговли в Шереметьево, которые принадлежат юрлицу RegStaer, выручка, напротив, снизилась на 3,3%, до 223,2 млн рублей.

В марте 2022 года российские магазины duty free обратились за помощью к правительству из-за критического положения, в которое они попали в связи с введением антироссийских санкций. Так, страны ЕС и США ввели ценовые ограничения на поставки в Россию товаров роскоши, с российского рынка ушли многие популярные зарубежные бренды, которые продавались в магазинах беспошлинной торговли.

На продажах также сказались запрет на оплату товаров пластиковыми картами, выпущенными иностранными банками, и ограничения на получение наличной валюты в банках. В июне Госдума приняла закон, разрешающий продавать товары беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС из России.

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