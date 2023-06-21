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Происшествия

До одного года тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за неуплату алиментов

До одного года лишения свободы грозит жителю Пыталовского района за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов с 1 сентября по 30 января 2022 года на двух несовершеннолетних детей. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов. Но алименты за январь, февраль 2023 года в размере более 23 000 рублей мужчина вновь не выплачивал.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

«Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль», – заключили в надзорном ведомстве. 

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