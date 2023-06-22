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Общество

Мемориальную доску погибшему в ходе СВО солдату открыли в Плюсском районе

Мемориальную доску в честь Романа Пономарёва, погибшего в ходе специальной военной операции, открыли в Плюсском районе. Как сообщает газета «Плюсский край», её установили на здании Плюсской средней школы.

Фото: газета "Плюсский край"

«Очень символично, что мемориальную доску в память о нашем земляке, отважном защитнике Родины, мы открываем в День памяти и скорби, – подчеркнула глава Плюсского района Наталья Иванова. – Роман навсегда останется в наших сердцах. Спасибо родителям, которые воспитали истинного патриота, настоящего солдата. От лица всех жителей района выражаю слова скорби родным и близким. Вечная слава и вечная память Роману».

Фото: газета "Плюсский край"

На мероприятии присутствовали родные, близкие бойца, сотрудники администрации и библиотеки, обучающиеся школы и неравнодушные односельчане. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби – в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни миллионов людей.

В память о погибших в Великой Отечественной войне Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». Также сегодня в Пскове и области проходят митинги и памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, и всероссийская акция «Свеча Памяти». В преддверии Дня памяти и скорби в сквере имени 60-летия Октября в Пскове создали «огненную картину» из зажжённых свечей и лампад.
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