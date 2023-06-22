Акция «Свеча памяти» прошла в Пскове

10:21, 22 июня 2023, ПАИ

Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла сегодня в 4:00 в Пскове. В честь Дня памяти и скорби сегодня псковичи собрались у мемориала Неизвестному Солдату у Вечного огня, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие представители властей Пскова, участники патриотических клубов, сотрудники ведомств и неравнодушные псковичи. Акцию в Пскове организовало региональное отделение партии «Единая Россия».

Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и зажжением свечей.

Напомним, рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни миллионов людей.

Отметим, «Единая Россия» вместе с «Волонтёрами Победы» традиционно зажгли «Свечи памяти» и «Огненные картины войны» ко Дню памяти и скорби по всей стране.