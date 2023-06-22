Акция «Свеча памяти» прошла в Пскове
Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла сегодня в 4:00 в Пскове. В честь Дня памяти и скорби сегодня псковичи собрались у мемориала Неизвестному Солдату у Вечного огня, передаёт корреспондент ПАИ.
В мероприятии приняли участие представители властей Пскова, участники патриотических клубов, сотрудники ведомств и неравнодушные псковичи. Акцию в Пскове организовало региональное отделение партии «Единая Россия».
Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и зажжением свечей.
Напомним, рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни миллионов людей.
Отметим, «Единая Россия» вместе с «Волонтёрами Победы» традиционно зажгли «Свечи памяти» и «Огненные картины войны» ко Дню памяти и скорби по всей стране.
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