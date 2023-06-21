Акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области 22 июня

10:45, 21 июня 2023, ПАИ

Всероссийская акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области в День памяти и скорби, 22 июня, в 12:15, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В память о погибших в Великой Отечественной войне во время минуты молчания прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, приостанавливается работа предприятий, где позволяет технологический цикл, и на минуту замирает привычная деятельность в других сферах.

Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений.

Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания подписал президент России Владимир Путин в 2020 году. Время акции выбрано не случайно: 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.