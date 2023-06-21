Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области 22 июня

Всероссийская акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области в День памяти и скорби, 22 июня, в 12:15, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В память о погибших в Великой Отечественной войне во время минуты молчания прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, приостанавливается работа предприятий, где позволяет технологический цикл, и на минуту замирает привычная деятельность в других сферах.

Фото ПАИ

Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений.

Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания подписал президент России Владимир Путин в 2020 году. Время акции выбрано не случайно: 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»
21 июня 2023

Новая разметка появится на дорогах Псковской области
21 июня 2023

Григорий Стороненков станет гостем программы на «Серебряном дожде»
21 июня 2023

Псковский драмтеатр присоединится к проекту «Театральный абонемент»
21 июня 2023

Акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Ирина Иванова стала гостьей программы на «Серебряном дожде». Главное
21 июня 2023

До 30 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...