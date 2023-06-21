«Огненную картину войны» создали в Пскове

20:48, 21 июня 2023, ПАИ

В преддверии Дня памяти и скорби в сквере имени 60-летия Октября в Пскове создали «огненную картину» из зажжённых свечей и лампад, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Акция началась с нанесения картины самолёта на асфальт. Затем псковичи оживили картину, зажигая свечи. В мероприятии приняли участие депутаты Псковской городской Думы, члены партии «Единая Россия», представители общественности, волонтёры и местные жители.

В числе участников также глава города Пскова Борис Елкин. «Псков делает всё, чтобы это не повторилось. Стоит помнить всех тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, всех тех, кто защищал нашу Родину, наш город», – сказал он.

Принять участие в создании картины смог любой желающий. Добавим, что акция «Огненная картина войны» также организована в Великих Луках около Вечного огня на Краснофлотской набережной.

Всего в Псковской области зажглось более шести тысяч свечей. Огненные инсталляции появляются в преддверии Дня памяти и скорби во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Картины объединяет общий лозунг – «Помним».