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Политика

Александр Котов: Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными

Жителям России как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными. Такое мнение выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя ситуацию в стране. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы всегда говорим, наша сила в единстве, в правде, справедливости. Это основа основ русского менталитета. То, что произошло, иначе как предательством не назвать. Именно тогда, когда нам особенно важно быть вместе – когда жители городов, посёлков, совсем небольших деревень собирают помощь на фронт, плетут маскировочные сети и шьют амуницию, пишут письма в поддержку наших бойцов – именно сейчас предатель допустил невозможное, как точно отметил Владимир Путин, «ударил в спину своему народу», – отметил Александр Котов.

По его словам, страшно, когда амбициозный политик получает чрезмерную силу, когда человек, имеющий возможность влиять на сознание тысяч и миллионов, начинает действовать в своих личных интересах. «История знает подобные примеры, но, честно говоря, не хотелось даже думать, что такое возможно сейчас. Мы живём в эпоху цифровых технологий, скоростной передачи информации. В этом прогрессе есть очевидные плюсы, а минусами становятся постправда, манипуляции, ложь. Информационная война – отдельный фронт, где никто не защищён», – подчеркнул Александр Котов.

«Все вместе мы радовались победам наших ребят, участвующим в специальной военной операции, отдельно – успехам наших земляков, десантников, разведчиков. Мы ждём их с победой. А для этого нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными, уверенными, нам важно поддерживать нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина. Вместе с нашим президентом мы прошли большой путь в укреплении позиций России, вместе мы пережили разочарования в бывших друзьях и партнёрах, вместе находим новые перспективы. Уверен, что предатель получит наказание, соответствующее масштабу поступка. Надеюсь, бойцы, втянутые в эту немыслимую аферу, вовремя одумаются», – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

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