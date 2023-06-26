Псковский велоспортсмен завоевал серебро на чемпионате России по спорту глухих

19:04, 26 июня 2023, ПАИ

Псковский велоспортсмен Иван Макаров стал серебряным призёром чемпионата России по спорту глухих. Соревнование проходило в Ижевске 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Иван Макаров занял второе место в индивидуальной гонке на время.

«Поздравляем Ивана и его тренера Филиппова Александра Вячеславовича и желаем дальнейших успехов», – отметили в центре.

Отметим, Иван Макаров – спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, заслуженный мастер спорта России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе), член сборной команды России. Победитель Сурдлимпийских игр в 2013 и 2017 годах, чемпион мира 2019 года и чемпион Европы 2021 года.